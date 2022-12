Junta de Azambuja espera há 37 anos que a sede passe a património da autarquia

Nem o edifício sede nem os armazéns estão em nome da junta de freguesia. Presidente da autarquia diz que há um problema com o património que é preciso resolver.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Junta de Freguesia de Azambuja aguarda há 37 anos que o terreno onde está edificada a sua sede e o próprio edifício passem a ser património daquela autarquia, mas ainda nem o processo de passagem de domínio público a domínio privado se iniciou. A revelação foi feita na última reunião do executivo da junta pelo presidente, André Salema, que disse ter expectativas que a Câmara de Azambuja inicie o procedimento e “se resolva de uma vez por todas um assunto que está desde 1985 para se resolver”.

“A junta de freguesia tem um problema no que diz respeito ao seu património”, afiançou o autarca socialista, explicando que além da sede, também os armazéns onde é guardado o material de trabalho não estão registados em nome da Junta de Freguesia de Azambuja. “Temos um direito de superfície das instalações do armazém”, explicou, acrescentando que é intenção que o espaço passe para o nome da junta de freguesia.