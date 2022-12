partilhe no Facebook

Museu do Neo-Realismo adere à Rede Portuguesa de Museus

O Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira passou a fazer parte desde Dezembro da Rede Portuguesa de Museus. A atribuição da credenciação teve lugar a 21 de Novembro em cerimónia integrada no Encontro de Museus da Rede Portuguesa de Museus. A entrega da certificação, sinónimo de qualidade e rigor na prática museológica, foi feita pela Secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro e pelo Director-Geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos. A Rede Portuguesa de Museus é um sistema organizado de museus, de adesão voluntária, que visa a descentralização, mediação, qualificação e a cooperação entre museus.