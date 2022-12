Tomar renova frota urbana com autocarros eléctricos

Os Transportes Urbanos de Tomar (TUT) irão renovar em 2023 toda a sua frota com seis novos autocarros eléctricos, que entrarão em serviço já em Janeiro. A aquisição dos seis mini-autocarros eléctricos custou cerca de dois milhões de euros contando com financiamento da União europeia. Os novos autocarros do município são da marca turca Karsan. Com 5,8 metros de comprimento, podem transportar até 26 pessoas cada, entre lugares sentados e em pé. O serviço dos TUT teve início em Setembro de 2005 e esta é a primeira renovação de frota.



Entretanto, o tarifário não irá sofrer alterações no próximo ano. A câmara justifica a decisão de manter os preços com o facto de Portugal registar neste momento "uma taxa de inflação que prejudica as famílias, diminuindo-lhes o poder de compra e comprometendo a aquisição de bens essenciais para satisfação das necessidades básicas".

O bilhete normal, válido por uma hora, continuará a custar um euro, enquanto os ingressos para um, três e cinco dias mantêm os preços de 2,80 euros, 5,50 e 9,50 euros, respectivamente. Bilhetes pré-comprados para 10 viagens têm um custo de 6,5 euros, com o passe a continuar nos 8,60. O passe para estudante, mobilidade condicionada e de idoso é de 5 euros, enquanto para estudantes de escalão A custa 3,40 euros.