USF Cardilium vai custar mais de 2 milhões de euros

O projecto e a abertura de concurso para a construção da Unidade de Saúde Familiar (USF) Cardilium foram aprovados pelo executivo da Câmara de Torres Novas. O orçamento da empreitada é de cerca de 2,1 milhões de euros, com um prazo de execução proposto de 550 dias. O novo equipamento de saúde de Torres Novas será construído na Avenida Xanana Gusmão, junto ao Hospital Rainha Santa Isabel. Trata-se de um edifício de um piso, com uma zona de estacionamento com capacidade para 67 lugares sendo três destinados a pessoas com mobilidade condicionada e dois lugares reservados a ambulâncias, para além da reserva de um lugar para paragem nas manobras de carga e descarga de pacientes.

A proposta inicial foi reformulada tendo em conta a necessidade de se considerar uma futura ampliação com mais uma ala de um piso, que, segundo o previisto, se fará "sem implicar qualquer demolição ou adaptação de vulto ao edifício agora proposto e sem pôr em causa o seu funcionamento durante o período em que essa construção decorra".