União de Freguesias de Torres Novas oferece espectáculo de Natal às crianças

A União de Freguesias de Torres Novas – Santa Maria, Salvador e Santiago, ofereceu às crianças do Centro Escolar de Santa Maria, um espectáculo de Natal apresentado pela Companhia “O Trono” do Porto, no dia 14 de Dezembro.

Numa nota de imprensa, a autarquia refere que a sala do Teatro Virgínia ficou repleta de gargalhadas, felicidade e muitos sonhos e agradece o apoio do município de Torres Novas, da associação de pais, e das professoras e auxiliares do centro escolar, bem como da Protecção Civil, da Rodoviária do Tejo e da equipa do Teatro Virgínia.