Câmara de Constância diz que nos últimos meses tem-se verificado um atraso inexplicável na entrega da correspondência no concelho por parte dos CTT

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Constância critica atrasos no correio e exige soluções

A Câmara de Constância manifestou o seu “profundo descontentamento” pelos atrasos que se têm verificado na entrega de correspondência no concelho por parte dos CTT e exige que “sejam tomadas medidas imediatas para solucionar os problemas que estão identificados há anos”. Essa posição foi expressa em comunicado divulgado esta quarta-feira, 28 de Dezembro.



“Nos últimos meses tem-se verificado um atraso inexplicável na entrega da correspondência no Concelho de Constância, uma situação que levou a autarquia a manifestar o seu desagrado, junto da Comissão Executiva dos CTT, e a exigir que sejam tomadas medidas para resolver o problema”, diz a autarquia.



O município liderado por Sérgio Oliveira refere que “os sucessivos atrasos na entrega do correio levam a que muitas vezes assuntos de alta responsabilidade, e com prazos para o cumprimento de obrigações e deveres cheguem aos destinatários fora do prazo, originando situações muito complicadas para os destinatários da correspondência”.