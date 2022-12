Ferreira do Zêzere constrói 20 casas de habitação social

Acordo da Câmara de Ferreira do Zêzere com Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana será assinado a 4 de Janeiro com a presença da secretária de Estado da Habitação.

A Câmara Municipal de de Ferreira do Zêzere vai assinar no próximo dia 4 de Janeiro, quarta-feira, o acordo de cooperação com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para a construção de 20 unidades de habitação social, no âmbito do programa 1.º Direito.



A cerimónia irá contar com a presença da secretária de Estado da Habitação, Mariana Gonçalves, e da presidente do Conselho Diretivo do IHRU, Isabel Dias. O 1.º Direito, programa governamental de apoio ao acesso à habitação, destina-se a "promover soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada". As obras das 20 habitações deverão estar concluídas em 2025, num investimento que ronda os dois milhões de euros.