Fogueira de Natal em Fazendas de Almeirim para promover o convívio

Com o objectivo de chamar as pessoas ao convívio e ao espírito natalício a paróquia de Fazendas de Almeirim promoveu este ano uma fogueira de Natal, que foi ateada no sábado, 24 de Dezembro, ao final do dia, com o objectivo de ficar a arder até ao último dia de 2022. O momento incluiu animação para as centenas de pessoas que compareceram junto à igreja com a actuação de ranchos folclóricos.

O padre da freguesia, Bruno Filipe, diz que a iniciativa é para promover os bons momentos e que essa é também uma proposta do Evangelho e que o importante é que se viva a humanidade saudavelmente. Para o pároco local a mensagem da fogueira é de que Cristo é luz e que essa luz pode iluminar o que estão dentro da Igreja, mas também os que estão fora. Na zona de Fazendas de Almeirim não há tradição deste tipo de iniciativa há muitos anos, mas na terra do padre, Castelo Branco, é uma tradição ainda muito viva.

A lenha foi fornecida pela junta de freguesia e por particulares. Quem tratou de juntar os troncos no terreno ao lado da igreja foi António Castelo, incentivado pelo filho que foi um dos principais entusiastas da ideia da fogueira. António Castelo, recordando que este tipo de fogueira de Natal era algo que se fazia esporadicamente na freguesia, foi quem tratou de arranjar a lenha para a fogueira, que começou a ser colocada no local três dias antes.