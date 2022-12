Pistola do idoso detido na CGD de Tomar era de fulminantes

A pistola do idoso detido pela polícia na terça-feira, 27 de Dezembro, na Caixa Geral de Depósitos de Tomar era de fulminantes. O alerta foi dado pelas funcionárias do balcão da Corredoura assim que notaram a presença do homem com uma arma dentro de um coldre preso ao tornozelo.



O Comando Distrital da PSP revelou que o cidadão não chegou sequer a ser formalmente detido, tendo sido conduzido à esquadra apenas para ser identificado. O ex-emigrante de 89 anos terá dito à PSP ter sido vítima recente de um assalto, justificando assim o uso do brinquedo.