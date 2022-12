Alhandra acaba o ano sem médicos de família

Os rumores confirmaram-se, após uma reunião com a Administração Regional de Saúde: Alhandra ficou sem médico de família. A população terá assim que rumar ao Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria ou ao Hospital de Vila Franca de Xira.

O Centro de Saúde de Alhandra está sem médico de família desde quinta-feira, 29 de Dezembro. O que se especulava veio a confirmar-se por parte da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo que esteve reunida com a junta de freguesia no dia 28 de Dezembro.

Mário Cantiga, presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, não aceita esta decisão e garante que tudo fará para que seja revertida. O autarca emitiu um comunicado à população onde refere que solicitou uma reunião urgente com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, onde serão apresentadas propostas para colmatar a falta de médicos no Centro de Saúde de Alhandra.

Sem médicos na freguesia os utentes têm como alternativa recorrer ao Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria ou ao Hospital de Vila Franca de Xira. Contudo a ARS diz que aquela unidade de saúde não vai fechar, mantendo “alguns serviços”. Neste momento existem 30 mil pessoas sem médico no concelho de VFX e de acordo com os indicadores poderão passar a ser 52 mil.