Assalto à Comissão de Festas do Porto Alto rende 18 mil euros

A sede da Comissão de Festas do Porto Alto foi assaltada durante a madrugada de 21 de Dezembro. Os larápios roubaram o cofre do escritório, que no seu interior tinha 16 mil euros, fruto da realização de um festival de castronomia. Para além das notas os meliantes aproveitaram e furtaram um bom stock de vinho, carne que estava na arca, um computador portátil e uma impressora. Feitas as contas, o prejuízo pode rondar os 18 mil euros, sendo que nada estava coberto pelo seguro. O caso só foi agora divulgado pela GNR, que esteve no Centro Social do Porto Alto com o Núcleo de Investigação Criminal.

Ao nosso jornal, o porta-voz da Comissão de Festas, João Salema, diz não acreditar que tenha sido alguém que “conhecesse os cantos à casa”, até pela forma como foi feito o arrombamento. Agora os elementos da direcção ponderam avançar com medidas de segurança e eventualmente contratualizar um seguro. Esta é a primeira vez que a sede foi assaltado desde 2014.

