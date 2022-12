Autarca de Alhandra dá o exemplo e limpa valetas

As valetas de escoamento de água da Estrada Nacional 248-3, que liga Alhandra a Arruda dos Vinhos, estão há muito em mau estado e a precisar de limpeza e para dar o exemplo o presidente da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Osvaldo Pires, pegou numa enxada e foi sozinho fazer esse trabalho na manhã de segunda-feira, 26 de Dezembro.

O autarca, eleito pela coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), diz-se cansado de esperar que a câmara municipal resolva o problema e quis dar o exemplo. As ervas e a terra acumulada fazem com que a água galgue a estrada e cause pequenas inundações que representam riscos para a circulação automóvel e também para quem circula a pé pela estrada.

Na última assembleia de freguesia o assunto foi também motivo de preocupação tendo sido aprovado por unanimidade uma moção apresentada pela coligação Nova Geração visando precisamente a limpeza da EN 248-3. “Esta estrada não tem passeios em grande parte da sua extensão, da mesma forma que não há passeios nem bermas para os transeuntes”, lê-se no documento. A moção pede que o executivo da junta faça chegar à Câmara de Vila Franca de Xira as preocupações dos autarcas para que as valetas sejam rapidamente intervencionadas. A estrada, embora tenha designação de nacional, é da responsabilidade do município nesse troço.

A via, recorde-se, é há muito motivo de preocupação, como O MIRANTE tem noticiado, quer pelas valetas entupidas e abatimentos de grandes dimensões que vão complicando a circulação no local. O município já tinha informado que o estudo prévio realizado para reparar as zonas mais sensíveis da via apontava para um custo a rondar um milhão de euros por quilómetro.