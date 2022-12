Coro do Colégio Andrade Corvo encanta Golegã

O coro do Colégio Andrade Corvo (CAC) do Entroncamento foi um dos grupos convidados pela Santa Casa da Misericórdia da Golegã para a sua festa de Natal, que decorreu na Capela de Nossa Senhora dos Anjos. As colaboradoras da Santa Casa iniciaram o espectáculo com um momento musical, seguindo-se as turmas do 4.º, 5.º e 6.º anos do CAC que, no âmbito do projecto "Música sem Idade", encantaram a plateia com quatro temas alusivos à época natalícia.



"Música sem Idade" é um projecto da disciplina de Educação Musical do CAC que pretende partilhar saberes e promover afectos e o respeito pelas diferentes gerações, tendo como veículo primordial a música. "Foram mais de sessenta minutos enriquecedores de música, convívio e, acima de tudo, de partilha intergeracional, que proporcionaram verdadeiros momentos de felicidade e gratidão e que provaram que a música, inquestionavelmente, não tem idade", considerou no final o professor do CAC Bruno Lopes, confiante para o futuro: "Que venham mais momentos e oportunidades como esta e que este encontro tenha sido o primeiro de muitos."