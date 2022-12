Dadores de Sangue da Póvoa anunciam colheitas de Janeiro

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou as primeiras três colheitas de sangue do novo ano, a realizar-se em Janeiro na sede da associação, na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no bairro Chepsi. A primeira recolha acontece a 7 de Janeiro das 15h00 às 19h30. A segunda dia 15 de Janeiro das 08h30 às 12h30 e a terceira no dia 21 de Janeiro das 15h00 às 19h30. Também haverá inscrição de potenciais dadores de medula óssea.

No último ano a associação promoveu 31 colheitas de sangue que contaram com a participação de 1.252 pessoas, que doaram 1.028 unidades de sangue e 144 pessoas deram sangue pela primeira vez.