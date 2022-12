Faltam balneários nos campos de ténis de Alverca

O contentor instalado pela junta de freguesia para apoio ao campo de ténis do Jardim Álvaro Vidal, no centro de Alverca, está há vários meses sem funcionar e os atletas estão a ser obrigados a trocar de roupa e usar as casas-de-banho numa superfície comercial situada nas proximidades. A situação tem motivado críticas e há quem lamente que o contentor esteja há quase um ano no local sem nunca ter a porta aberta a quem ali pratica desporto.

Hernandes Martins, professor de ténis nos campos do jardim há dois anos, relatou a O MIRANTE que os seus alunos são obrigados a utilizar as casas-de-banho do estabelecimento comercial junto ao jardim para trocar de roupa e para usarem a casa-de-banho quando necessitam. “Temos muitos alunos que chegam do trabalho e da escola que vão ao Lidl trocar de roupa e mesmo nós, professores, se precisamos de ir à casa-de-banho é lá onde temos que ir. Os balneários estão a fazer muita falta e já não funcionam há um ano”, explica.

Já António Silva Pereira, 67 anos, que costuma passar junto aos campos de ténis no seu passeio diário, decidiu escrever uma publicação nas redes sociais com o objectivo de chamar a atenção para a situação. “Realmente ninguém percebe o porquê de estar fechado, talvez seja algo que tenha a ver com a ligação à rede pública, mas é uma necessidade porque muitos utilizadores têm que se deslocar ao centro comercial”, lamenta.

O espaço acabou por ser usado no início do mês como local improvisado para dar tecto durante uma noite a uma família que ficou desalojada devido às cheias que afectaram a cidade. Também na última assembleia de freguesia, a falta de utilização do contentor foi alvo de críticas por parte das bancadas da oposição.

Questionado por O MIRANTE o presidente da junta, Cláudio Lotra, explica que o contentor foi instalado ainda com o anterior executivo no poder, como forma de apoiar os campos de ténis como balneário, mas desde então já teve problemas na colocação das ligações de água e esgoto, que já foram entretanto resolvidos. Falta ainda a instalação de electricidade mas o executivo garante que todos os esforços estão a ser feitos para que o equipamento seja colocado rapidamente a funcionar diariamente.