Jorge Martins arregaçou mangas e limpou sarjetas entupidas da Póvoa de Santa Iria

Moradores da cidade elogiaram a atitude altruísta do morador que, mesmo com mau tempo, foi fazer o trabalho que o poder local tarda em resolver.

Como a junta de freguesia e a câmara municipal não limpavam as sarjetas entupidas que estavam a impedir o escoamento da água na Rua António França Borges na Póvoa de Santa Iria um morador da cidade arregaçou as mangas e foi fazer o que o poder local tardava em resolver.

Um exemplo de cidadania que rapidamente mereceu elogios pela cidade. Jorge Martins de 68 anos vive há vários anos naquela rua e reparando que as sarjetas estavam cheias de lixo e folhagem acumulada que impedia o normal escoamento das águas decidiu meter pés ao caminho e começou a limpar os sumidouros.

“Vi que a água estava quase a tapar a passadeira e deu-me para pegar num ferro que estava no chão e comecei a tirar as folhas acumuladas das sarjetas. Começou logo a baixar a água e deu-me uma grande felicidade ver que tinha resultado”, conta a O MIRANTE.

Conhecido e acarinhado por todos os vizinhos, cheio de energia e com muito boa disposição, Jorge diz que fez apenas o que tinha de ser feito para o bem de todos. Em momento algum critica a junta, referindo que há coisas que poderiam ser mais controladas e organizadas tendo em conta que é algo que acontece com frequência no local.

Foi Susana Lopes, residente na Póvoa há mais de duas décadas, que capturou em fotografia o momento de boa vontade de Jorge. A chefe de cozinha relata a O MIRANTE que a rua em questão no inverno tem por hábito ter estes episódios onde a água tem dificuldade em escoar. Decidiu publicar as imagens de Jorge a desentupir as sarjetas como forma de mostrar o exemplo de cidadania e de demonstrar a sua tristeza com o ponto em que as coisas na sua freguesia chegaram, lamentando a falta de manutenção e o descuido na limpeza das ruas ruas em geral.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE