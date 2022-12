O enfermeiro que sonha ser cantor profissional

É enfermeiro mas desde criança que é apaixonado por música. Aos 11 anos descobriu esse mundo que considera mágico e nunca mais parou. Escreveu e lançou nas plataformas digitais cinco músicas originais. Trabalha há cerca de cinco anos numa clínica privada e agora concilia com a participação no programa de televisão The Voice. Sonha em editar o seu disco e com um lugar no mundo da música portuguesa.

Diogo Carapinha não é muito de cantar no local de trabalho mas por vezes trauteia músicas, em voz baixa, enquanto percorre os corredores da clínica onde trabalha como enfermeiro. Os seus pacientes dizem-lhe logo que está feliz. “Respondo que estou sempre alegre, a diferença é que naqueles dias estou a cantar”, conta a O MIRANTE o jovem, de 29 anos, que caminha a passos largos para a final do concurso televisivo The Voice. Natural de Santarém, mas a viver em Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim, Diogo Carapinha tem duas paixões: a enfermagem e a música. Sempre quis trabalhar na área da saúde mas em criança apaixonou-se pela música.

Das coisas que mais gostava em criança era das viagens de carro em família quando o seu pai colocava um CD para ouvir. “Podia ser fado, Queen ou José Cid. Qualquer tipo de música transportava-me para um mundo mágico que não percebia bem o que era mas que me deixava feliz”, recorda. Só no 5º ano de escolaridade, aos 11 anos, percebeu que poderia aprender música. Tinha aptidão e facilidade em aprender. Começou pelo sonho de ser violoncelista, pela sonoridade. “É um instrumento que tem qualquer coisa de especial. Aprendi muito sozinho, sou autodidacta”, refere.

No 5º ano pediu à mãe para ir estudar para o Conservatório de Santarém mas acabou por esquecer a ideia uma vez que a mãe achou que não seria a melhor área para investir no seu futuro. Mas o bichinho da música já estava lá. Entretanto surgiu a oportunidade de frequentar a escola da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º Dezembro. Foi lá que aprendeu solfejo e saxofone alto. Três meses depois já tocava saxofone na banda. Também aprendeu a tocar flauta transversal. Nessa altura convidaram-no para ir para o coro de Alpiarça. “Foi no coro que descobri que até era afinado e sabia cantar. A minha formação musical começou no coro, foi lá que comecei a trabalhar a voz”, conta.

Na Escola Superior de Saúde de Santarém passou a integrar duas tunas: a Scalabituna e a Arriba-Ó-Tunapikas. “Aos 16 anos já sabia que queria muito ser cantor mas só tive a certeza absoluta que era num palco que queria estar quando participei num programa de televisão em 2021. A sensação que tive em palco foi ter a certeza que é mesmo isto que quero”, sublinha.

Diogo Carapinha sonha com um lugar no mundo da música portuguesa mas gostava de conseguir conciliar com a enfermagem por gostar do lado de cuidador. Tem cinco músicas originais que já lançou nas plataformas online. Se vencer o The Voice, um dos prémios é um contrato com uma editora. É a cantar que se sente livre e o programa de televisão tem-lhe dado muita experiência de palco. “Qualquer palco me faz feliz, seja a cantar para dez pessoas ou para 1000. O meu maior prazer é cantar. Se pudesse escolher gostava de actuar no Rock in Rio ou na Altice Arena”, confessa.