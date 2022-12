Reabilitação de ruas no centro de Azambuja prossegue em Janeiro

A Câmara de Azambuja vai arrancar, já em Janeiro, com a quarta e quinta fases da obra de requalificação e reabilitação de arruamentos na Rua Eng.º Moniz da Maia e Rua Vítor Córdon, em Azambuja. Segundo a autarquia, estas duas fases da obra vão incidir na Rua Eng.º Moniz da Maia, desde o Centro Social e Paroquial até ao ponto em frente aos Bombeiros Voluntários de Azambuja, e também no troço do Centro Social e Paroquial até ao Rossio. Os trabalhos devem durar pelo menos 90 dias.

Recorde-se que esta empreitada está integrada no Plano de Acção de Regeneração Urbana (PARU), proposto pela autarquia aos fundos da União Europeia numa candidatura contemplada com um financiamento de 85% a fundo perdido. O investimento total, superior a 638 mil euros, tem uma comparticipação superior a 542.800 euros. A intervenção consiste na remodelação e reforço do sistema de drenagem de águas pluviais, na renovação integral da calçada e dos lancis dos passeios e, ainda, na reconstrução do piso da faixa de rodagem com pavimento betuminoso.