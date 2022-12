Torres Novas quer um milhão de euros para revitalizar o comércio no centro histórico

O município de Torres Novas promoveu na passada terça-feira, dia 27 de dezembro, uma sessão de apresentação, esclarecimento sobre o Projeto Vila, a candidatar em breve ao programa Bairros Comerciais Digitais.

A iniciativa visa a criação de um Bairro Comercial Digital, no âmbito das linhas de apoio previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que tem como prioridade, numa fase inicial, uma área do centro histórico da cidade e arruamentos limítrofes, denominada Vila. O projeto está ainda em fase de candidatura. A Câmara Municipal de Torres Novas quer a participação dos comerciantes e moradores das zonas abrangidas-

O objetivo do projeto é a promoção da digitalização e valorização do comércio e serviços, apoiando a transformação dos modelos de negócio e a sua digitalização, enquanto se enriquece a experiência do consumidor através de meios digitais. Com o Projeto Vila, o município pretende promover também os produtos identitários do concelho, além de aumentar a atratividade do centro histórico, pois estão consideradas intervenções nos edifícios e estabelecimentos comerciais.

Na sessão de apresentação estiveram presentes vários comerciantes da zona, que quase em unanimidade identificaram o trânsito e a falta de estacionamento como os problemas que mais assolam o centro histórico, nomeadamente o embelezamento e os edifícios em ruínas. Por várias vezes, os autarcas reconheceram que são dois problemas urgentes a resolver, mas cuja solução não se pode incluir no Projeto Vila. Também a falta de segurança na zona foi referida por vários dos presentes, o que levou a considerarem a instalação de videovigilância inserida no mesmo projeto.

Caso seja aprovado, trata-se de um projeto a cinco anos. A candidatura final será realizada em regime de consórcio, em conjunto com a ACIS - Associação Empresarial de Torres Novas, Entroncamento, Alcanena e Golegã, a ADIRN - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e a NERSANT, além da NOVA Information Management School, SOFTINSA, uma subsidiária da IBM, e a União de Freguesia e Santa Maria, Salvador e Santiago e União de Freguesias de Torres Novas (São Pedro), Lapas e Ribeira Branca.