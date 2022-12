Utentes querem explicações sobre falta de resposta da USF de Samora Correia

Uma delegação da Comissão de Utentes do concelho de Benavente (CUCB) vai deslocar-se no próximo dia 3 de Janeiro, pelas 10h00, até ao Centro de Saúde de Samora Correia. Os utentes querem explicações acerca do funcionamento da Unidade de Saúde Familiar (USF), uma vez que não obtiveram qualquer resposta aos dois pedidos de reunião com a coordenadora da USF de Samora Correia, Maria Estrela Pombeiro.

Os utentes questionam-se acerca da degradação dos serviços prestados à comunidade pela USF local, e não percebem os motivos das alterações: “Se antes da pandemia funcionava bem, porque razão diminuiu a qualidade?”, questionam. A CUCB dá conta que os utentes inscritos naquela unidade de saúde não são atendidos nas horas normais de expediente em situações urgentes, sendo reencaminhados para o SAP de Benavente, que já está também sobrelotado.

Os utentes exigem por isso que a USF mantenha o seu horário de funcionamento alargado e retome a qualidade nos serviços prestados. No dia 3 de Janeiro o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques, vai acompanhar a delegação da CUCB na deslocação ao Centro de Saúde.