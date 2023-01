Desabamento de terras em Arcena preocupa moradores

Um desabamento de terras na Rua das Faias em Arcena, Alverca do Ribatejo, destruiu parcialmente o muro de contenção que ali existia e a situação está a preocupar os moradores.

As chuvas fortes e frequentes das últimas semanas ensoparam a encosta que cedeu e causou demasiada pressão sobre os muros gerando agora alarme na comunidade, havendo quem tema que a continuar o tempo chuvoso a restante encosta venha também parar à estrada. Do outro lado da via existem casas e teme-se que a terra possa mesmo vir a causar danos maiores se nada for feito rapidamente. Com medo do que possa acontecer já praticamente ninguém da rua estaciona os carros junto ao muro e a O MIRANTE alguns moradores dizem que foi milagre não estar a passar ninguém no passeio nem estar nenhum carro estacionado no local no momento do desabamento de terras, o que habitualmente acontece.

Os moradores explicam que o muro há muito andava a mostrar sinais de erosão mas que a falta de intervenção das entidades locais levou ao cenário actual. Ainda para mais, queixam-se os moradores, não é a primeira vez que a encosta da rua das Faias em Arcena dá este tipo de problemas. Ao nosso jornal a junta de freguesia esclarece que a fiscalização do município já esteve no local e que todas as diligências estão a ser tomadas para que a situação possa ser resolvida. No entanto, uma vez que o muro derrubado pela chuva é propriedade privada, o processo pode vir a ser um pouco mais demorado já que implicará a notificação do proprietário para a limpeza e resolução do problema que, caso não o faça, poderá ser alvo de notificação para obras coercivas ou, no limite, realizadas pela câmara com os custos a serem imputados aos donos do terreno.

De 7 a 13 de Dezembro, recorde-se, foram registadas pela Protecção Civil Municipal no concelho de Vila Franca de Xira 175 ocorrências, sobretudo deslizamentos de terras, prédios alagados, carros e garagens submersas.