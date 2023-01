Thomas é o primeiro bebé de 2023 do Hospital de Vila Franca de Xira

Thomas é o primeiro bebé do ano a nascer no Hospital Vila Franca de Xira, precisamente às 00h. O recém-nascido é o terceiro filho de Maria Alice Lima e Gabriel Lima, ambos com 25 anos, e a viver à 3 em Arruda dos Vinhos. Em Portugal estão a cinco anos, tem trabalho e autorização de residência. Apesar de ainda não terem nacionalidade portuguesa não trocam o nosso país por nada. “Viemos para cá para dar melhores condições de vida e educação aos nossos filhos, mais qualidade de vida. O Brasil tem muita insegurança”, relata o pai.

A O MIRANTE o casal oriundo de São Paulo está muito feliz. A mãe conta que o parto foi muito rápido. “Chegamos às 22h de ambulância e às 00h ele já tinha nascido. O parto foi normal, fui muito bem acolhida aqui”. Nascido com 2.910 kg o pequeno Thomas, nome escolhido pelo avô, regressa em breve a casa onde o esperam ansiosos os dois irmãos.