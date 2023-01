Acessos ao novo Continente de Vialonga estão a dar confusão

Os lancis estão altos, as estradas demasiado apertadas, os passeios largos demais e as rotundas apresentam também algumas limitações à circulação.

Os acessos ao hipermercado Continente em Vialonga, que abriu recentemente, estão a causar problemas na circulação, o que já levou a uma reunião no local com os técnicos da câmara, elementos da GNR e o engenheiro responsável pela obra, bem como o dono da obra.

Os lancis estão altos, as estradas demasiado apertadas, os passeios largos demais e as rotundas apresentam também algumas limitações à circulação. Os autocarros para circularem em alguns pontos têm de invadir a faixa contrária. Há também sinais de trânsito derrubados por pesados que não conseguiam fazer as curvas.

“Quando começaram as obras vi logo que o lancil ia ficar igual. Porque não recuaram 30 ou 40 centímetros? Falei com o responsável que afirmou que fez o que estava no projecto, mas existe uma coisa que é bom senso”, refere presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço.

Notícia desenvolvida na edição em papel (5jan)