Corte de água na Zona Industrial de Torres Novas

A Águas do Ribatejo vai proceder à suspensão do abastecimento de água entre as 9 e as 13 horas de terça-feira, 3 de Janeiro, em quatro ruas da Zona Industrial de Torres Novas. A Águas do Ribatejo sugere que sejam preparadas “reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento” e desaconselha “o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento, devendo ser consumida apenas após ser retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente”.