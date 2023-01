Corte no abastecimento de água em Foros de Salvaterra

O abastecimento de água em Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos, vai ser suspenso a 4 de Janeiro, entre as 9 e as 13 horas. A empresa Águas do Ribatejo avança que os constrangimentos vão afectar os números pares próximos da Estrada Nacional (EN) 114-3, concretamente no cruzamento com a estrada dos Almocreves e no entroncamento com a rua do Campo de Futebol.

Em comunicado, a empresa que gere os sistemas de abastecimento de água dos municípios da Lezíria do Tejo, aconselha a reserva de água para "consumos inadiáveis" e alerta para eventual perigo de "consumo e utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento".