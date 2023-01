Hospital Distrital de Santarém recebe 29 médicos internos

Administradora recebeu os novos médicos que vão estar em formação no hospital dizendo que 43% dos médicos preferem estar em exclusivo no público, 34% trabalham nos sectores público e privado e apenas 9% estão no privado.

No primeiro dia do ano o Hospital Distrital de Santarém (HDS) recebeu 29 médicos internos, sendo que a maior parte vai fazer formação geral na unidade de saúde. Sete novos profissionais vão fazer a formação específica. As especialidades de Cirurgia Geral e Pediatria recebem, cada uma, dois clínicos. A Ginecologia e Obstetrícia, Patologia Clínica e Cardiologia recebem um médico cada.

No acolhimento aos médicos que vão fazer o internato, a presidente do conselho de administração do HDS fez votos de que estes novos profissionais “gostem de aprender e de trabalhar em equipa”. Ana Infante referiu-se ainda às características da saúde no país, realçando que os “pontos fortes do sector privado são os fracos do sector público”. Mesmo assim, realça a administradora, 43% dos médicos querem trabalhar exclusivamente no público, 34% nos dois sectores e apenas 9% no sector privado”. “O evento anual de recepção aos internos irá prolongar-se até esta sexta-feira com a realização de diversas sessões dirigidas aos novos médicos”, refere o hospital.

O Internato Médico é composto pela Formação Geral (período de formação com a duração de um ano onde o médico tem oportunidade de contactar com vários serviços) e, consecutivamente, pela Formação Específica (período de especialização que poderá durar entre três a cinco anos).