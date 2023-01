Moradores da Calhandriz temem inundações devido a drenagem deficiente

Há trinta anos que os moradores da Rua da Lagoa, na Calhandriz, alertam a Câmara de Vila Franca de Xira e a junta para o deficiente escoamento de águas na aldeia e agora a chuva forte veio dar-lhes razão. A tubagem existente numa ribeira que deveria ajudar a encaminhar as águas encosta abaixo cedeu com as chuvas fortes de 8 de Dezembro e quem vive no local teme agora que, em caso de novas chuvadas, as águas galguem a estrada e inundem as casas.

O município explica a O MIRANTE que tendo em conta as condições climatéricas desfavoráveis das últimas semanas ainda existem ocorrências no concelho a ser avaliadas pelos serviços municipais, “que tudo estão a fazer para que a normalidade seja restabelecida o mais rápido possível”. Não havendo, até agora, data para a reposição da normalidade na Rua da Lagoa.

As queixas dos moradores sobre o problema já são antigas e não há dia de chuva em que os residentes não fiquem com o credo nas mãos. Noutros anos a água alagou propriedades, currais e até algumas habitações. Carlos Jesus, 79 anos, não se conforma com a situação. “Esta chuva foi tão forte que arrastou lá de cima pedras que fizeram o tubo ceder. Já passou tanto tempo e só vieram tirar os tubos, não arranjaram mais nada, estamos preocupados que o mau tempo continue e que aí sim haja um grande problema para nós, principalmente para as casas ao fundo da rua que estão fragilizadas”, alerta.

Os tubos de PVC foram colocados em 2020 para tentar ajudar a resolver o problema mas afinal, diz quem ali vive, foi pior a emenda que o soneto. “Quando colocaram os tubos eu e outros moradores alertámos que não iam aguentar a força da água por serem finos demais. O tempo veio dar-nos razão”, lamenta o morador. Sobre uma eventual alteração do sistema de drenagem do local ou da tubagem existente o município não tem, para já, uma explicação.