Natal dos Hospitais do CHMT foi um sucesso na edição de estreia

Foi uma tarde de festa, na terça-feira, 20 de Dezembro, no auditório do Instituto Politécnico de Tomar, com a primeira edição do Natal dos Hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). Uma maratona de música e animação que contou com a presença de muitos grupos corais, artistas ligados à música e momentos de magia.

O presidente do conselho de administração do CHMT, Casimiro Ramos, mostrou-se muito entusiasmado com o sucesso da primeira edição do Natal dos Hospitais do CHMT. “Correu tudo optimamente. O plano estava feito e felizmente não houve imprevistos”, disse a O MIRANTE o responsável, que espera que em 2023 “os diversos constrangimentos na sequência da pandemia sejam ultrapassados”. “Queremos recuperar a nível de listas de espera, que continuam a existir. Dar melhores cuidados, com mais qualidade e ter condições de recursos humanos para rapidamente dar resposta. Queremos melhorar o acesso, alinhados com a estratégia da nova direcção executiva e é nesse sentido que vamos trabalhar”, finalizou o administrador do CHMT.

Quem subiu primeiro ao palco foi a Tuna da Universidade Sénior de Ferreira do Zêzere, seguida da cantora amadora Adélia Vitoriano, do Gavião, acompanhada por João Vaz, João Chora e José Catarino. A fadista Francisca Correia, de Mação, levou de seguida o público ao rubro. “O sentimento é de muita gratidão, muita solidariedade, principalmente por ser precisamente o Natal dos Hospitais”, disse. A Orquestra de Harmónicas de Ponte de Sor antecedeu o Grupo Coral da Universidade Sénior de Sardoal, com uma participação especial, o presidente da câmara, Miguel Borges, que uns minutos antes de se juntar ao coro admitia a O MIRANTE querer dedicar-se à música no final deste seu último mandato.

Seguiu-se o Grupo de Cavaquinhos da Formação Ocupacional de Seniores da Barquinha, o abrantino Afonso Nunes e o seu momento de magia, a cantora Lelita, de Ourém, o coro da Associação Orfeão do Entroncamento, o Grupo de Cantares da Casa do Povo de Montalvo, um conto musical pelo Grupo Escolar da Meia Via e o coro da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, que encerrou a tarde.

Ao longo de mais de quatro horas o espectáculo, que teve como tema “A Saúde é o melhor presente”, decorreu a bom ritmo e foi transmitido pela Internet para os monitores instalados nas unidades hospitalares do CHMT em Abrantes, Tomar e Torres Novas.