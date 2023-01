Primeiro bebé do ano em Abrantes é da Amadora

Nayara nasceu com 3,240 kg às 14h37 do dia 1 de Janeiro após 40 semanas e cinco dias de gestação

O primeiro parto do ano na maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em Abrantes, trouxe ao mundo Nayara, que nasceu com 3,240 kg às 14h37 do dia 1 de Janeiro após 40 semanas e cinco dias de gestação.

O CHMT informa que a "menina está de óptima saúde, tal como a sua mãe, Fabiana Conceição". Os pais de Nayara residem na Amadora e a gravidez foi seguida num centro de saúde de Lisboa.