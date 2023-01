Utentes de saúde da região entregaram 7.579 postais de protesto

Comissões de utentes entregaram os votos de boas festas na residência oficial do primeiro-ministro.

As comissões de utentes dos concelhos de Alenquer, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira entregaram na residência oficial do Primeiro-Ministro, em Lisboa, no dia 28 de Dezembro, 7.579 postais de boas festas que serviram também de acção de protesto reclamando por mais e melhor saúde.

Os postais foram subscritos por utentes dos quatro concelhos e alertam para os mais de 90 mil utentes existentes sem médico de família, milhares de doentes crónicos à espera de consultas, extensões de saúde encerradas e degradação das unidades de saúde. As comissões de utentes estimam que faltam pelo menos 60 médicos de família para suprir todas as necessidades.