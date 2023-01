Amigos do Hospital de Tomar entregam cabazes a famílias carenciadas

A Liga dos Amigos do Hospital de Tomar recebeu a oferta de cabazes alimentares da empresa Delta Cafés para serem entregues a famílias carenciadas da área de influência do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em Abrantes, Tomar e Torres Novas. A pedido da Liga, o Serviço Social do CHMT identificou os agregados a quem vão ser atribuídos os bens alimentares.

“Esta é a nossa missão: ajudar os outros! A Liga faz sempre o possível para ajudar os mais desprotegidos”, afirma Paulo Grego, presidente da Liga dos Amigos do Hospital de Tomar.