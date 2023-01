Interrupção acontece entre as 14 e as 18 horas de 5 de Janeiro.

Corte no abastecimento de água no Granho

O abastecimento de água no Granho, no concelho de Salvaterra de Magos, vai estar comprometido a 5 de janeiro, entre as 14 e as 18 horas. Em comunicado, a Águas do Ribatejo (AR) explica que os constrangimentos surgem da necessidade de remodelar a conduta na Rua da Escola e que mais ruas da aldeia vão ser afectadas. É aconselhada a reserva de água para consumos inadiáveis no referido período. A AR acrescenta ainda que o consumo após a intervenção só deve ser feito se a água se apresentar transparente.