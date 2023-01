Detido depois de tentar matar a tiro por motivos passionais em Tomar

Suspeito foi detido pela Polícia Judiciária depois de ter atingido a tiro outro homem de 43 anos que estava na esplanada de um café em Tomar. Ciúmes terão estado na motivação do crime.

Um homem, de 47 anos, que tentou matar a tiro outro homem no espaço exterior de um café em Tomar, alegadamente por motivos passionais, foi detido pela Polícia Judiciária através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria. O suspeito está indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida.

De acordo com a PJ a vítima, de 43 anos, foi atingida no peito com um disparo de arma de fogo e encontra-se clinicamente estável e fora de perigo de vida.

A PJ refere em comunicado que a pronta acção da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Tomar permitiu identificar e localizar o suspeito, e entregar o caso à PJ que procedeu às diligências no terreno e formalizou a detenção fora de flagrante delito. O detido vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção.