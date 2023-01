Farmácias Central e Higiénica promovem acção de apoio a crianças em acolhimento temporário

A Casa de Acolhimento Temporário dos Fidalgos, em Vila Franca de Xira, e a Casa de Acolhimento Temporário de Vialonga, foram as instituições escolhidas.

As farmácias Central (Alhandra) e Higiénica (Póvoa de Santa Iria) promoveram, entre 1 e 22 de Dezembro, uma campanha de apoio a duas instituições que acolhem crianças. A Casa de Acolhimento Temporário dos Fidalgos, em Vila Franca de Xira, e a Casa de Acolhimento Temporário de Vialonga.

Intitulada ‘Natal Solidário’, a acção contou com a adesão de muitos clientes, que se mostraram sensíveis com a causa, contribuindo com vários artigos, sobretudo brinquedos, jogos, peluches e livros infantis.

Catarina Ribeiro, farmacêutica, explica que a iniciativa se insere num conjunto de acções de solidariedade que, periodicamente, as duas farmácias promovem.

“Desde há muito que encaramos a realização deste tipo de campanhas. Somos um elemento activo da comunidade e estamos disponíveis para apoiar sempre que nos apercebemos das necessidades que existem”, explica, contando que, em campanhas anteriores, as farmácias promoveram campanhas de apoio a, por exemplo, os Bombeiros, os refugiados da Ucrânia ou os animais abandonados, entre outras.

Devido ao elevado número de dádivas, as farmácias realizaram mais de uma viagem às instituições, para as entregar. A Casa de Acolhimento Temporário de Vialonga (Associação para o Bem-estar Infantil da Freguesia de Vialonga - ABEIV) foi fundada em 2005 e acolhe, actualmente, 21 crianças. Quanto à Casa de Acolhimento Temporário dos Fidalgos, em Vila Franca de Xira (ABEI), dá acolhimento a 15 crianças, tendo iniciado a sua actividade em 2008.