Fótica contribuiu para um centro histórico de Torres Novas mais animado

Instalada desde 1951, na Rua Alexandre Herculano, em Torres Novas, em pleno centro histórico da cidade, a Fótica voltou a cumprir a tradição de contribuir para a animação da quadra natalícia mantendo o espírito de alegria e boa disposição que caracterizou toda a vida do seu fundador, Fernando Simões, agora representado e muito bem, pelos seus filhos e actuais gerentes da loja, Bruno Simões e Carlos Jorge Simões e com o apoio incondicional dos elementos da equipa, Ana Cristina, Susana e Fernanda.

Com um posto do correio próprio, onde foram depositadas ao longo de Dezembro, as cartas das crianças em que confirmaram terem tido um comportamento exemplar ao longo do ano, merecendo a concretização do seu desejo de Natal, a Fótica recebeu o Pai Natal que distribuiu guloseimas. A animação na Rua Alexandre Herculano teve também a participação de outros comerciantes que se vestiram de duendes e Mães Natais, deliciando as crianças e adultos, tornando o centro histórico de Torres Novas mais encantador e unido para receber os visitantes.