Maquinistas da CP em greve durante cinco dias

A greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) vai afectar a circulação dos comboios entre as 00 horas de 3 de Janeiro e as 23h59 de 8 do mesmo mês. O sindicato prevê uma forte adesão dos trabalhadores, uma vez que, na origem do protesto dos maquinistas está a necessidade de adaptação dos salários ao aumento do custo de vida.

Em comunicado, a CP (Comboios de Portugal) alerta que o impacto da greve será mais forte entre o final do dia 3 e início do dia 6. A empresa vai assegurar serviços mínimos nos dias 4 e 5 de Janeiro. A CP avança ainda que os clientes que compraram bilhetes para viajar em Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional podem pedir reembolso total do valor do bilhete ou a revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

O reembolso dos títulos pode ser feito nas bilheteiras físicas ou através do preenchimento de um formulário online. A revalidação pode ser feita gratuitamente, “até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente”, também nas bilheteiras ou na App myCP no separador “Os seus bilhetes”.