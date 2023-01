A lista Construir Futuro, encabeçada por Álvaro Brites, tomou posse na terça-feira, 3 de Janeiro, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara de Torres Novas.

Novos órgãos sociais do CRIT tomam posse





O Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT) promoveu na tarde de terça-feira, 3 de Janeiro, a sessão de tomada de posse dos novos órgãos sociais da instituição para o quadriénio 2023/2026, eleitos em Assembleia-Geral a 9 de dezembro.

No Auditório da instituição estiveram presentes cerca de duas dezenas de pessoas, entre membros da lista e associados. O presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, marcou presença na condição de presidente empossado da Assembleia-Geral.

A lista Construir Futuro é presidida por Álvaro Brites, que promete envolver mais os associados do CRIT na instituição. Algumas das bandeiras mais referidas pelo presidente empossado é a questão da sustentabilidade, além dos recursos humanos, afirmando que “há falta de terapeutas no mercado”. O principal objectivo é “preparar o CRIT para os próximos 40, 50 anos”, como referiu.