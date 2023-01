Ourém visitou trabalhos de limpeza na Ribeira de Seiça

Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, efectuou na manhã de terça-feira, 3 de Janeiro, uma visita aos trabalhos de valorização, limpeza e desobstrução da ribeira de Seiça, juntamente com o vereador Rui Vital, uma equipa de técnicos municipais e uma comitiva do Regimento de Engenharia n.º 1 de Tancos.

Os trabalhos entre Ourém e a Melroeira são "um minucioso esforço de reabilitação da galeria ripícola da ribeira de Seiça contemplando, também, uma correcção de anomalias, quer no leito quer ao nível do troço deste curso de água", refere a autarquia em comunicado.

A acção de limpeza está a ser desenvolvida por quatro militares do Regimento de Engenharia n.º 1, equipados com maquinaria pesada. Encontra-se em fase de conclusão, com cerca de 85% dos trabalhos terminados, onde se incluem a desmatação de 88 hectares e a limpeza de seis quilómetros de linha de água.