PSP aconselha cuidados redobrados com os gatunos

Numa altura festiva em que muita gente tende a sair das cidades para ir para fora passar o Natal e o Ano Novo com a família e amigos pelo menos quatro moradores de apartamentos na Quinta da Ómnia, em Alverca, foram surpreendidos nos últimos dias por dois cidadãos estrangeiros, estranhos aos prédios, tentando forçar a entrada nos edifícios. A O MIRANTE dois moradores relatam que pelo menos dois homens têm sido vistos dentro dos prédios a tocar às campainhas e a fazer esperas à porta para ver quem entra ou sai de casa e que apartamentos estão ou não ocupados.

“No apartamento em frente ao meu quando viram que ninguém abria tentaram forçar a entrada com uma faca mas fugiram pelas escadas quando abri a porta. Vou meter um aviso no hall de entrada para que ninguém deixe ou abra a porta do exterior”, relata Marco Pereira, trabalhador das Finanças, em Lisboa, que vive na Rua José Martinho dos Santos há quatro anos. “Numa altura como esta em que muita gente sai de casa para passar o Natal fora não me admira que seja gente com segundas intenções e todo o cuidado é pouco”, refere.

Para Marco Pereira a intenção é alertar a vizinhança para a situação. Também uma jornalista de O MIRANTE com família a viver num dos prédios da zona foi surpreendida com a situação na última semana. Neste caso o cidadão estava a tocar a várias campainhas dizendo procurar por um apartamento em obras quando alguém abria a porta.

Ao nosso jornal a Polícia de Segurança Pública diz não ter conhecimento deste modus operandi naquela zona da cidade mas promete ficar atenta e reforçar a vigilância. Pelo sim pelo não, deixa alguns conselhos de segurança para a população como fechar e trancar devidamente as portas da habitação e, em particular, a necessidade de fechar correctamente as portas de acesso aos edifícios.

Cuidado com marcas na parede

A polícia alerta também os moradores para que, caso verifiquem marcas desenhadas ou fitas coladas junto da porta de entrada dos prédios, que redobrem a atenção e contactem a esquadra da cidade. Outros truques para manter os ladrões longe é manter roupa estendida ou luzes de presença. Pedir a amigos ou familiares que se desloquem com regularidade à residência é outra forma de verificar que tudo está bem. A PSP lembra que qualquer actividade suspeita deve ser comunicada e que as rotinas diárias não devem ser publicadas nas redes sociais. Manter grandes quantias de dinheiro e jóias em casa também não é aconselhado e se isso acontecer o ideal é dividir esses bens por diferentes divisões e localizações.