Revisão do PDM de Santarém na fase final

O processo de revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Santarém está na fase final e deve entrar em fase de consulta pública até final de Janeiro ou início de Fevereiro, disse o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, na sessão da assembleia municipal realizada em Dezembro. O PDM de Santarém é datado de 1995 e está em revisão desde 2003.

Em Maio de 2022, a agência Lusa noticiava que a Câmara de Santarém pretendia colocar a proposta de revisão do PDM em consulta pública até Junho de 2022, para publicação no final do ano, atribuindo a suspensão do documento aprovado em 2020 à necessidade de pareceres. Uma meta falhada que tem agora nova previsão.