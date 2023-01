180 doentes com esclerose múltipla acompanhados no Centro Hospitalar do Médio Tejo

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) tem os métodos mais avançados no acompanhamento dos cerca de 180 doentes diagnosticados com Esclerose Múltipla na instituição. Numa iniciativa intitulada “Sessão Esclerose Múltipla”, o CHMT promoveu um debate e partilha de ideias sobre como controlar e melhorar a qualidade de vida dos doentes portadores da doença e nos seus familiares.

Houve momentos para esclarecimentos de dúvidas, partilha de experiências e aquisição de conhecimentos fundamentados em estratégias para prevenir, controlar e relaxar, baseados na alimentação e actividade física.

Dos doentes seguidos no CHMT, 142 são mulheres e 37 são homens, que se situam, na sua grande maioria, na faixa etária entre os 40 e os 70 anos. No CHMT existe uma equipa multidisciplinar que faz um acompanhamento do portador de Esclerose Múltipla desde o diagnóstico e durante todo o seu percurso utilizando diversas terapêuticas disponíveis para controlo e tratamento da doença.

A Esclerose Múltipla afecta cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo. Em Portugal estima-se que existam mais de oito mil doentes portadores da doença.