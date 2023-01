Artes e ofícios nacionais em conferência no Sardoal

A TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior organiza no dia 13 de Janeiro uma conferência sobre artesanato no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. A iniciativa tem como objectivo principal apresentar o resultado do levantamento histórico das artes e ofícios do Ribatejo Interior feito pelo antropólogo Paulo Lima.

Integrada no projecto AO.RI - Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, a conferência terá a manhã dedicada a intervenções relacionadas com a preservação das artes e ofícios tradicionais, o património imaterial e os “saber fazer” como produtos turísticos. Estarão presentes Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, Rita Jerónimo, da Direcção-Geral do Património Cultural, Filipe Themudo Barata, da Universidade de Évora, e Pedro Machado, do Turismo do Centro.

Ainda durante a manhã ocorrerá a apresentação de Américo Rodrigues, da Direcção-Geral das Artes, sobre o programa “Saber Fazer””, uma criação de um repositório em formato de plataforma digital com informação sobre “materiais naturais, os artesãos, as tecnologias que os transformam e os locais onde se pode obter mais conhecimento sobre as práticas tradicionais”. A tarde será ocupada com alguns exemplos de projectos de valorização que têm sido dinamizados à volta do artesanato e dos ofícios tradicionais. O evento terminará com uma visita às instalações do espaço partilhado para as artes e ofícios, o Art Of.