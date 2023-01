Espaço Cidadão em Vialonga abre ao público este mês

Já terminaram as obras no novo Espaço Cidadão que vai funcionar no mercado de Vialonga e que abrirá ao público este mês.

Já terminaram as obras no novo Espaço Cidadão que vai funcionar no mercado de Vialonga e que abrirá ao público este mês. Nas duas lojas vai ser possível renovar e pagar taxas e licenças, renovar a carta de condução e cartão de cidadão, entre outros assuntos. Também em parceria com o SNS24 e a Câmara de Vila Franca de Xira, vai ser possível aos doentes crónicos solicitar receituário, evitando a deslocação ao posto médico. O Espaço Cidadão vai contar ainda com uma caixa Multibanco, que actualmente não existe no mercado.

Numa fase inicial serão duas funcionárias da Junta de Vialonga, que tiveram formação da Agência para a Modernização Administrativa, que vão assegurar o serviço. Isto enquanto não se sabe o resultado do concurso lançado em Novembro para a colocação de funcionários e ao qual concorreram 106 pessoas.

“Sempre quis rentabilizar o espaço do mercado. Não é fácil concorrer com os hipermercados mas o novo espaço pode contribuir para isso. Já abriu um cabeleireiro e tenho expectativa que abram mais lojas. Quanto ao mercado os concursos para atribuição de bancas continuam abertos, tanto ali como no cabo de Vialonga”, explica a O MIRANTE o presidente da junta, João Tremoço.