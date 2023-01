Tomar esteve uma semana com quatro ambulâncias avariadas

As quatro ambulâncias dos Bombeiros Municipais de Tomar estiveram todas avariadas na semana passada, situação entretanto ultrapassada com o regresso de dois veículos ao serviço. Para a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, a prestação de socorro “nunca esteve em causa”. “Temos quatro ambulâncias de emergência pré-hospitalar sendo que uma delas é do INEM. Assim que a última ambulância avariou imediatamente informámos o INEM e o Centro de Operações Distritais de Socorro de Santarém, bem como o Centro de Operações de Doentes Urgentes no sentido de fazer imediatamente a triangulação com outra corporações vizinhas caso acontecesse alguma situação no concelho de Tomar”, disse a autarca a O MIRANTE.

Anabela Freitas informou que na segunda-feira, 19 de Dezembro, entrou ao serviço no concelho uma ambulância da Cruz Vermelha portuguesa que esteve ao serviço com tripulação própria. No dia seguinte entraram ao serviço uma nova ambulância da Cruz Vermelha e outra do corpo de bombeiros do município do Sardoal.

A autarca socialista considerou na última reunião de câmara que “mesmo com as quatro ambulâncias a funcionar vêm sempre bombeiros de fora; e não é por solidariedade, é porque é obrigatório fazer a circulação”, disse Anabela Freitas em resposta a Tiago Carrão, vereador do PSD. “Nunca esteve em perigo não haver o socorro no concelho de Tomar”, assegurou a presidente da câmara.