Agromais anda há mais de dez anos para pedir 1,7 milhões que estão no TVT

A Agromais, que está a braços com um desfalque milionário de um funcionário que conseguiu fazer o que quis durante doze anos sem que a direcção desse por isso, também andou esquecida de requerer o dinheiro que tinha no TVT – Terminal Multimodal do Vale do Tejo, quando outros accionistas o fizeram e já receberam.

A cooperativa Agromais, uma das maiores do país no sector agrícola, tem desde 2008 um saldo a seu favor no Terminal Multimodal do Vale do Tejo (TVT) no valor de 1.701.972 correspondentes a acções que tinha no TVT. Devido a uma dívida à banca as quotas dos sócios do terminal foram penhoradas, mas houve accionistas, como a Rianova, que conseguiram recuperar o dinheiro do investimento porque intentaram um processo em tribunal pouco tempo após a execução da banca. A Agromais, que detinha 16% do capital do TVT, não intentou qualquer acção para recuperar o dinheiro durante estes anos e só em Julho de 2021 se lembrou de meter um processo judicial.

