Aplica no barro técnicas sexuais de Bondage e Sadomasoquismo para fazer arte

As peças de cerâmica de Pedro Lobo são feitas com técnicas usadas em práticas sexuais de dominação e submissão, como Bondage e Sadomasoquismo. Uma arte arrojada que valeu ao jovem ceramista e designer industrial, de 25 anos, natural de Minde, Alcanena, o prémio Mostra Nacional de Jovens Criadores, na área da Cerâmica, com um conjunto de peças intitulado “Kinky Ceramics”. Garante que nunca experimentou, mas assistiu a performances de amarração de praticantes de bondage e sadomasoquismo, nas quais se inspirou para fazer uma das peças com cordas que as deformam como se fossem corpos.

Em duas das peças o barro foi amarrado com cordas e apertado de forma a representar o corpo humano preso. Outras duas são garrafas para água ou vinho em que a rolha é um brinquedo sexual em forma de bola usado para tapar a boca. O jovem artista não quer chocar as pessoas, mas admite a intenção de as provocar. Uma das peças em que está a trabalhar é um saleiro com algemas. Com estes trabalhos quer mostrar que é possível explorar mais a sexualidade, que não há problemas e até pode ser saudável explorar o corpo e descobrir os limites da sexualidade. “Todos temos tabus. Já tive muitos mais”, realça, destacando que “desde que não se incomode alguém tudo é possível”.

