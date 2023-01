Colisão faz um morto e dois feridos na EN118 em Samora Correia

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, uma delas com gravidade, em resultado da colisão de duas viaturas ligeiras de passageiros ocorrida na noite de quarta-feira, 4 de Janeiro, na Estrada Nacional (EN) 118, na Várzea de Samora Correia, confirmou a O MIRANTE o Comando Disrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com a mesma fonte do acidente resultou ainda outra vítima que foi assistida no local. As restantes foram transportadas ao Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta para o acidente foi dado às 20h27 e no local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros de Samora Correia e dos Bombeiros de Benavente apoiados por duas viaturas, a Guarda Nacional Republicana, a Infraestruturas de Portugal e as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação dos hospitais de Vila Franca de Xira e de Santarém.

O trânsito esteve cortado até às 00h40 para prestação de socorro às vítimas e retirada das viaturas da estrada.