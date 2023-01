Professores do Agrupamento Marinhas do Sal fizeram greve

Num movimento espontâneo, os docentes do Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, em Rio Maior, cumpriram a 4 de Janeiro um dia de greve, no seguimento da luta iniciada no ano transacto. A acção incide sobre “diversos ataques à classe docente ao longo dos anos e correspondente desvalorização, desde a reestruturação da carreira docente, sendo que a possibilidade de colocação dos docentes directamente pelos Agrupamentos foi a gota de água num copo já a transbordar”, afirma em comunicado um dos porta-voz do protesto.

A mesma nota refere que são reivindicadas alterações ao nível da avaliação docentes (com a extinção de vagas), a recuperação integral do tempo de serviço anteriormente congelado, o regime de mobilidade por doença, reposição da perda salarial, entre outras. “Os professores prometem continuar a sua luta pois ‘professores a lutar também estão a ensinar’”, afirmam.