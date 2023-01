Torreshopping apela à adopção responsável de animais de estimação

Parceria do centro comercial com a Associação de Proteção de Animais de Torres Novas vai dar a conhecer os animais da instituição até ao início de Fevereiro, em exposição de fotografia.

A adopção responsável de animais dá o mote para uma parceria entre o Torreshopping e a Associação de Proteção de Animais de Torres Novas (APA). Até 4 de fevereiro, os clientes do centro comercial podem conhecer os animais institucionalizados que serão as estrelas de uma exposição de fotografias, que decorre no piso 1.