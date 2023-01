Uma vida dedicada ao Serviço Nacional de Saúde

Sete funcionários do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) foram agraciados com um louvor atribuído pelo conselho de administração da instituição, por uma vida de trabalho dedicada à área da saúde. A homenagem chega na altura em que os profissionais de saúde atingiram a aposentação, alguns com mais de 30 anos de ligação ao CHMT.

A cerimónia decorreu a 4 de Janeiro. Casimiro Ramos, presidente do Centro Hospitalar, agradeceu aos colaboradores Arminda Ferreira Silva, Maria do Céu Rosa, Júlia Jorge dos Santos, Ana Reis Vila Lobos, Maria Manuel Morgado, Joaquim Marques Costa e Carlos Paulino “pela disponibilidade, pela dedicação e pelo amor ao Serviço Nacional Saúde”. “Os vossos contributos e interacções foram extremamente importantes para todos utentes para que a máquina do CHMT funcione”, reconheceu Casimiro Ramos.

A aposentação não tem de significar ficar quieto e Ana Vila Lobos, antiga directora do Serviço de Nefrologia do CHMT, confessa que tem projectos para o futuro e que não quer parar. Também Carlos Paulino, assistente operacional no Serviço de Instalações e Equipamentos durante 19 anos, diz que agora é altura de “seguir para outras etapas”. Joaquim Marques Costa, outro dos profissionais homenageados, desempenhou funções de assistente graduado sénior desde 1993 e fez todo o seu percurso no serviço de Medicina Física e Reabilitação da Unidade de Torres Novas, serviço que considera que pode ainda crescer e fazer mais pela população.